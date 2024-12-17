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إقتصاد

الانخفاضات تضرب سوق الأسهم

Lebanon 24
17-12-2024 | 23:00
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أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة منخفضة في نهاية تداولات يوم الثلاثاء، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الإتصالات، الصناعات والمالية.

عند نهاية التداولات في نيويورك، سجل مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا بنسبة0.61%، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنحو 0.39%  وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.33%.
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من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم جونسون آند جونسون (NYSE:JNJ)، الذي ارتفعت قيمته 1.78% أو 2.56 نقطة وبلغ سعره 146.41 عند الإغلاق. في المقابل، سهم Coca-Cola Co (NYSE:KO)‎ واصل ارتفاعه عند 1.36% أو 0.85 نقطة وأغلق عند سعر 63.40، في حين سهم نايك إنك (NYSE:NKE) زاد 1.01% أو 0.78 نقطة بسعر 77.98 عند نهاية الجلسة.

أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Unitedhealth Group (NYSE:UNH)‎ منخفضا عند 2.60% أو 12.98 نقطة وتداول عند مستويات 485.52 عند الاغلاق. سهم مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) تراجع بمقدار 1.99% أو 11.65 نقطة عند سعر 574.68، أما سهم Salesforce Inc (NYSE:CRM)‎ أغلق على هبوط عند 1.75% أو 6.24 نقطة بسعر 350.99.

ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم شركة فايزر (NYSE:PFE)، الذي ارتفع بمقدار 4.67% عند سعر 26.43، Fox Corp Class A (NASDAQ:FOXA)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 4.27% وأغلق عند مستويات 49.07، وكذلك سهم Fox Corp Class B (NASDAQ:FOX)‎ صعد نحو 4.08% وأنهى تداولاته عند سعر 46.47. (investing)
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