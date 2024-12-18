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إقتصاد

بوتيرة أسرع من المتوقع.. صادرات اليابان ترتفع

Lebanon 24
18-12-2024 | 02:00
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أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في تشرين الثاني، بدعم من ضعف الين والطلب العالمي القوي.

وارتفع إجمالي الصادرات 3.8% على أساس سنوي في تشرين الثاني، وهو ما يزيد عن متوسط توقعات السوق بزيادة 2.8% وبعد ارتفاع 3.1% في تشرين الأول.
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وساهمت صادرات معدات تصنيع الرقائق القوية إلى تايوان والصين، إلى جانب ضعف الين، في تعزيز القيمة الإجمالية.
لكن الأحجام انخفضت 0.1%، وهو ما يشير إلى أن النمو في القيمة يعكس إلى حد بعيد الدعم من ضعف الين.

وقال كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد دايوا للأبحاث "النتائج ليست جيدة كما تبدو".

ورجح أن تظل الصادرات مستقرة في المستقبل، حيث يقابل الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق تباطؤ معتدل في الولايات المتحدة، فضلا عن المخاطر الناجمة عن السياسات الحمائية في مجال التجارة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
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