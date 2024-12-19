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إقتصاد
بعد خفض الفائدة.. هذا ما ننتظره بورصة السعودية
Lebanon 24
19-12-2024
|
03:42
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يُتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية تذبذبات خلال تعاملات اليوم، بعدما أظهر "مخطط النقاط" لتوقعات أسعار الفائدة الأميركية للعام المقبل خفضاً في المتوسط بنحو 50 نقطة أساس فقط.
يأتي ذلك، فيما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة أمس الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي خلال عام 2024، لكن مسؤولي الفيدرالي رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 2.5% بنهاية 2025 من توقعات سبتمبر الماضي البالغة 2.1%.
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توقعات خفض الفائدة الأقل، قلّصت مكاسب أسعار النفط، واكتست أسواق الأسهم الأميركية باللون الأحمر ليسجل مؤشر "داوجونز" أطول سلسلة خسائر يومية منذ عام 1974. كما رفعت عائد السندات الأميركية لأجل عامين بنحو ثمان نقاط بعد ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي لأعلى مستوياته منذ عام 2022.
وستتجه الأنظار اليوم في السوق السعودية نحو قطاع البنوك، بشكلٍ أساسي، لقياس تأثير قرار خفض الفائدة من جانب "المركزي السعودي" بربع نقطة مئوية على أسهم البنوك.
وفي مشهدٍ أبعد، ستعطي تخفيضات الفائدة الأميركية فرصة للاقتصادات الناشئة لالتقاط الأنفاس، وقد تمثل حافزاً لعودة تدفقات السيولة إلى أسواقها. (بلومبيرغ)
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