خبر عن الذهب.. كم أصبح سعر الأونصة؟

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يتجه الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. كما تتجه العقود الفورية للفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر 2023.وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع.وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولار للأونصة.وقالت سوني كوماري، استراتيجية السلع الأساسية في بنك إيه.إن.زد الاسترالي، إن الذهب يشهد استقرارا مع "انتظار المستثمرين لاستئناف ترامب لمنصبه العام المقبل، كما سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا تلو الآخر، لدراسة تطور البيانات ورؤية ما ستشمله سياسة ترامب التجارية"، بحسب رويترز.