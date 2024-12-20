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إقتصاد

بسبب تهديدات ترامب.. الأسهم الأوروبية تنخفض

Lebanon 24
20-12-2024 | 05:28
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تتجه الأسهم الأوروبية نحو أسوأ أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، إذ أثار تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي توتر المستثمرين الذين كانوا قلقين بالفعل حيال توقعات أسعار الفائدة.
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وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، ليسجل أدنى مستوياته في نحو شهر ويتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أيلول.

وقال ترامب إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يشتري النفط والغاز الأميركيين لتعويض العجز التجاري "الهائل" مع أكبر اقتصاد في العالم، وإلا فسيواجه رسوما جمركية.

وتراجعت كافة القطاعات الفرعية الأوروبية الرئيسية، وقادت البنوك وشركات التعدين الخسائر.

وهبط المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بنحو واحد بالمئة. (سكاي نيوز)
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