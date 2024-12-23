العملة الأشهر والأغلى.. ماذا ينتظر البيتكوين في عام 2025؟

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ترافق هذا الإنجاز مع تغييرات جذرية، أبرزها الموافقة التاريخية للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) على الصناديق المتداولة بالعملات المشفرة. هذه الخطوة فتحت أبواب الاستثمارات المؤسسية على مصراعيها في هذا المجال، مما عزز التقنين التدريجي للعملات المشفرة داخل النظام المالي التقليدي.وبحسب تقرير لـ "visualcapitalist"، فإنه بحلول نهاية العام 2024، سيكون هناك حوالي 562 مليون شخص يمتلكون نوعاً ما من العملات المشفرة، وهو ما يعادل 6.8 بالمئة من سكان العالم.وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يشهد العام 2025 مزيداً من التشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث تزايدت الضغوط من مختلف الحكومات والمؤسسات المالية لإيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة. وقد تتجه بعض الدول إلى وضع أطر تنظيمية أكثر وضوحاً للعملات المشفرة، وهو ما سيسهم في تحسين الشفافية ويجذب المزيد من الاستثمارات.في السياق، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": أن "عام 2024 كان عاماً محورياً في مسار العملات المشفرة. شهد العام تحولات جذرية أثرت بشكل كبير على مستقبل هذه العملات.. من بينها الحدث الأبرز عندما أعلنت هيئة الأوراق المالية الأميركية موافقتها على إنشاء صناديق تداول للبيتكوين والإيثيريوم. هذا القرار جاء بعد سنوات من المعارضة الشديدة من الهيئة، التي كانت تنظر إلى العملات المشفرة كأداة لغسيل الأموال والاحتيال".أضاف: "هذا التحول الكبير في موقف الهيئة أعاد المصداقية إلى العملات المشفرة، لا سيما بعد دخول شركات عملاقة مثل "بلاك روك" في مجال الاستثمار فيها، مما عزز الثقة في هذه الأصول الرقمية".ويشير يرق إلى أن الدعم الإضافي للعملات المشفرة خلال الأشهر الأخيرة جاء مع فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بارئاسة، وقد أبدى اهتماماً كبيراً بالعملات المشفرة، بعدما كان يعتبرها في العام 2018 أداة احتيال، مشيراً إلى أن ترامب أطلق عملته المشفرة الخاصة كجزء من حملته الانتخابية، معتمداً على دعم إيلون ماسك وتعزيز التكنولوجيا في هذا المجال.ويرى أن العملات المشفرة قد تشهد تطورات دراماتيكية في المستقبل القريب، خاصة مع توقعات المحللين بأن تصل قيمة البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة قد تتجاوز 200 ألف دولار.ويقول أن "التدفقات المالية على العملات المشفرة مع تولي ترامب ستلعب دوراً محورياً.. لا سيما مع اختراق عملة البيتكوين حاجز الـ 100 ألف في وقت سابق. أما على الصعيد الدولي، يقول يرق إن دولًا مثل بريطانيا تخطط لتشريع العملات المشفرة بحلول العام 2026، فيما تعمل الدول الأوروبية على صياغة قوانين جديدة لتنظيم هذا المجال.في السياق، يشير تقرير لـ "فوربس" إلى عددٍ من التطورات المنتظرة بسوق الكريبتو في العام 2025، بما في ذلك تبني المزيد من الدول البيتكوين كأصل احتياطي، وأن تدمج الشركات العملات المشفرة في استراتيجيات الخزانة والأطر التشغيلية، وأن يعمل الوضوح التنظيمي على إطلاق العنان لإمكانات نمو جديدة في الولايات المتحدة.وفيما يلي 10 تنبؤات جريئة للعام المقبل، مدعومة بالاتجاهات وبيانات السوق:-ستعلن الولايات المتحدة عن عملة البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي، ففي غضون أول 100 يوم من إدارته، سيصدر الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يصنف البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي.-البنوك المركزية العالمية ستسعى جاهدة للحصول على البيتكوين، مع تبني الولايات المتحدة للبيتكوين.-شركة FAANG ستضيف عملة البيتكوين إلى ميزانيتها العمومية، على غرار شركة MicroStrategy-سيتجاوز إقراض العملات المشفرة 100 مليار دولار-ارتفاع حاد في صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة، بعد نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مع تدفقات تتجاوز 10 مليارات دولار في عام 2024.-التنظيم المؤيد للعملات المشفرة سيفتح الباب أمام النمو في الولايات المتحدة، كما أن التغييرات القيادية في هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع -سوف تمهد الطريق لمعاملة أكثر إنصافًا لشركات العملات المشفرة، بحسب التقرير.-ستطلق البنوك الكبرى عملات مستقرة خاصة بها.-الكونغرس سوف يعدل قواعد الأوراق المالية والمستثمرين المعتمدين لمواكبة المشهد المالي المتطور.-موجة من عمليات الاستحواذ ستعيد تشكيل مشهد العملات المشفرة.-ويشير التقرير إلى أنه سوف تعكس صناعة العملات المشفرة في العام 2025 عصراً جديداً من التبني السائد، والوضوح التنظيمي، والتكامل المالي. (سكاي نيوز)