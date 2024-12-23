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إقتصاد

"هوندا" و"نيسان" تتفقان على بدء محادثات للإندماج

Lebanon 24
23-12-2024 | 05:42
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قالت شركتا هوندا ونيسان، إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه‭‭‭ ‬‬‬تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم ويشير إلى تحول هائل في صناعة تشهد تطورات ضخمة.
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وقالت الشركتان في بيان إنهما تستهدفان مبيعات مجمعة بقيمة 191 مليار دولار وأرباحا تشغيلية تزيد عن ثلاثة تريليونات ين من خلال الاندماج المحتمل.

وتأمل الشركتان في إنهاء المحادثات بحلول حزيران 2025 ثم تأسيس شركة قابضة بحلول اب 2026.
 
وفي ذلك الوقت ستلغي الشركتان إدراج أسهمهما في البورصة. (سكاي نيوز)
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