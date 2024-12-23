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قالت شركتا هوندا ونيسان، إنهما اتفقتا على دراسة إمكانية الاندماج وتأسيس شركة قابضة مشتركة، وهو ما من شأنه‭‭‭ ‬‬‬تكوين ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم ويشير إلى تحول هائل في صناعة تشهد تطورات ضخمة.وقالت الشركتان في بيان إنهما تستهدفان مبيعات مجمعة بقيمة 191 مليار دولار وأرباحا تشغيلية تزيد عن ثلاثة تريليونات ين من خلال الاندماج المحتمل.وتأمل الشركتان في إنهاء المحادثات بحلول حزيران 2025 ثم تأسيس شركة قابضة بحلول اب 2026.