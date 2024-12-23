إحذروا... "واتساب" سيتوقّف على هذه الهواتف قريباً

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قرّر تطبيق "واتساب" إنهاء دعم بعض الأجهزة القديمة التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد اعتبارًا من بداية عام 2025.وبدءًا من 1 كانون الثاني المقبل لن يعمل "واتساب" على أجهزة أندرويد التي تعمل بنسخة "Android KitKat" أو الإصدارات الأقدم منها من نظام تشغيل "أندرويد".ويعني التغيير الجديد أن الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة أندرويد قديمة سيكون عليهم شراء أجهزة أحدث حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق "واتساب".وسينهي "واتساب" دعم أجهزة أندرويد القديمة لأنها غير قادرة على دعم الميزات الجديدة التي ستضاف إلى التطبيق، بحسب موقع "mint".وبهذا التغيير لن يعمل تطبيق "واتساب" على العديد من هواتف أندرويد الشهيرة، بما في ذلك "Samsung Galaxy S3"، و"Motorola Moto G"، و"HTC One X"، و"Sony Xperia Z". (العربية)