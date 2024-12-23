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إقتصاد
مصر.. الدولار يسجل مستوى تاريخيا جديدا
Lebanon 24
23-12-2024
|
23:00
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كسر سعر الدولار حاجز 51 جنيها خلال تعاملات الاثنين، في مصر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في التعاملات الصباحية إلى مستوى قياسي جديد إذ تجاوز 51 جنيهاً للدولار في عدد من البنوك المصرية.
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وتترقب مصر استلام قروضا بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة من مؤسسات تمويلية دولية هي المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي وبنوك إقليمية متعددة لتمكينها من سداد التزاماتها ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وفي مقابل هذه التدفقات من المتوقع أن تسدد مصر ممثلة في البنك المركزي المصري قروضا بنحو 33.4 مليار دولار خدمة دين "أٌقساط وفوائد قروض" خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في حزيران المقبل. (روسيا اليوم)
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