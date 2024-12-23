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وقع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن ورئيس جمعية "فرسان مالطا اللبنانية" مروان صحناوي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني، مذكرة تعاون في مبنى الوزارة في بئر حسن، بحضور المدير العام للوزارة لويس لحود.وتهدف المذكرة إلى "تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة وجمعية فرسان مالطا، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق مشاريع تنموية مستدامة في المناطق الريفية".وتتضمن بنودا عدة تهدف إلى "تنفيذ برامج تنموية في المناطق الريفية لتحسين الخدمات الزراعية، توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين، وتعزيز مبادرات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي".وتحدث الحاج حسن عن "أهمية الشراكات مع منظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين وتحسين الظروف الزراعية في المناطق الأكثر حاجة"، مؤكدا أن "هذه المذكرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الريفية وتمكين المجتمعات المحلية".من جهته، أكد صحناوي أن "جمعية فرسان مالطا اللبنانية تسعى إلى دعم المزارعين اللبنانيين من خلال مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين سبل العيش وتعزيز الإنتاج الزراعي"، مشيدا بـ"جهود وزارة الزراعة في هذا المجال".وأشاد الحضور ب"أهمية هذا التعاون، الذي يعد خطوة عملية نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القطاع الزراعي والمجتمعات الريفية اللبنانية". (الوكالة الوطنية)