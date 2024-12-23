بورصة موسكو عند أعلى مستوى في أكثر من شهر

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صعدت بورصة موسكو بقوة في تعاملات اليوم، حيث ارتفع مؤشرها الرئيسي MOEX فوق مستوى 2700 نقطة، للمرة الأولى منذ 19 تشرين الثاني الماضي.وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 2.6% إلى 2707.12 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة RTS بنسبة 2.04% إلى 828.86 نقطة.وفي سوق العملات، انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 17 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 13.7815 روبل. وفي سوق "فوريكس" انخفض الدولار بنسبة 2.18% (نحو 2.2435 دولار) إلى 100.7520 روبل.