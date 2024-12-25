Advertisement

إقتصاد

سلام بحث مع نقيب مستوردي المواد الغذائية شؤون القطاع

Lebanon 24
25-12-2024 | 07:31
A-
A+

Doc-P-1297391-638707340435235938.jpg
Doc-P-1297391-638707340435235938.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، وجرى البحث في موضوع الأمن الغذائي وآليات الاستيراد والتصدير في ظل التطورات.
وناقش الجانبان انعكاسات الوضع السوري على حركة التبادل التجاري، سواء من حيث التحديات التي تواجه المستوردين أو الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز استقرار الأسواق اللبنانية.
Advertisement
وأكد سلام "أهمية تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية تأمين السلع الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين"، مشددًا على "ضرورة وضع آليات استباقية للتعامل مع التحديات الإقليمية بما يحمي الاقتصاد اللبناني ويعزز استقراره". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2024-12-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:20 | 2024-12-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:30 | 2024-12-25
10:22 | 2024-12-25
08:29 | 2024-12-25
07:58 | 2024-12-25
07:06 | 2024-12-25
06:16 | 2024-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24