سلام بحث مع نقيب مستوردي المواد الغذائية شؤون القطاع

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، وجرى البحث في موضوع الأمن الغذائي وآليات الاستيراد والتصدير في ظل التطورات.وناقش الجانبان انعكاسات الوضع السوري على حركة التبادل التجاري، سواء من حيث التحديات التي تواجه المستوردين أو الفرص التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز استقرار الأسواق اللبنانية.وأكد سلام "أهمية تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية تأمين السلع الأساسية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين"، مشددًا على "ضرورة وضع آليات استباقية للتعامل مع التحديات الإقليمية بما يحمي الاقتصاد اللبناني ويعزز استقراره". (الوكالة الوطنية)