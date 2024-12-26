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إقتصاد

وسط تداولات ضعيفة.. ارتفاع غالبية الأسهم الآسيوية

Lebanon 24
26-12-2024 | 02:27
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ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية وسط جلسات تداول ضعيفة، حيث لا تزال العديد من الأسواق الإقليمية مغلقة بسبب العطلات. وتلقى المستثمرون دفعة من المعنويات الإيجابية بعد تمديد الأسهم الأميركية مكاسبها هذا العام يوم الثلاثاء.
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سجلت الأسهم مكاسب في اليابان وتايوان، في حين افتتحت الأسواق الصينية على انخفاض. ولا تزال الأسواق المالية في أستراليا وهونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة عيد الميلاد. واستفادت الأسهم الأميركية من مكاسب قطاع التكنولوجيا، حيث ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بأكثر من 1%.

يضع المستثمرون آمالهم على ما يُعرف بـ"ارتفاع سانتا كلوز"، وهو ارتفاع الأسهم خلال الأيام الخمسة الأخيرة من العام، وأول يومين في العام الجديد. هذا العام، بدأ هذا الإطار الزمني منذ يوم الثلاثاء.

واعتبر المحلل في "نيد ديفيس" للأبحاث لندن ستوكتون أن "ارتفاع سانتا كلوز قد يكون لا يزال قائماً، مع قوة موسمية متوقعة حتى نهاية العام". (بلومبيرغ)
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