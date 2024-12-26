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إقتصاد

ناقلة غاز تعود إلى روسيا بعد فشلها في العثور على مشترٍ

Lebanon 24
26-12-2024 | 04:07
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تفرغ سفينة تنقل شحنة من الغاز الروسي المسال الخاضع للعقوبات حمولتها في وحدة التخزين في أقصى غرب البلاد، بعد فشلها في العثور على مشتر مستعد للالتفاف على العقوبات الأميركية خلال رحلتها حول العالم التي استمرت 4 شهور.
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رست السفينة "بايونير" الخميس بحمولتها من منشأة "أركتيك إل إن جي 2" (Arctic LNG 2) في روسيا قرب محطة التخزين العائمة "كورياك" في منطقة كامشاتكا، بحسب بيانات تتبع السفن التي تجمعها "بلومبرغ"، ويُحتمل أن تبقى شحنة الغاز هناك حتى التمكن من إيجاد عميل لها.

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "أركتيك إل إن جي 2" و"بايونير" و"كورياك". (بلومبيرغ)
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