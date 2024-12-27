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إقتصاد
أسعار النفط ترتفع.. إليكم كم سجلت
Lebanon 24
27-12-2024
|
14:00
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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة واحد بالمئة اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات، إضافة إلى التكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.
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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 60 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 73.86 دولارا للبرميل بحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الأميركي 57 سنتا أو 0.8 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 70.19 دولار.
وصعد خام برنت 1.3 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس واحدا بالمئة. (سكاي نيوز)
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