أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية.. وبرنت يتجاوز 74 دولارا للبرميل





وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.2% إلى 74.17 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.4% إلى 70.60 دولار.

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وصعد الخامان 1.4% خلال الأسبوع. ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن 1% عند التسوية في جلسة الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية وسط تداولات ضعيفة قبل نهاية العام مدعومة بتراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا أو 1.2% إلى 74.17 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.4% إلى 70.60 دولار.وصعد الخامان 1.4% خلال الأسبوع.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الجمعة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 كانون الأول مع ارتفاع استهلاك المصافي وزيادة الطلب على الوقود في موسم العطلات.



وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين قدرت بيانات معهد البترول الأميركي الصادرة في وقت سابق من الأسبوع انخفاضا قدره 3.2 مليون برميل، وفقا لمصادر في السوق.



وزاد التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي الصيني والطلب على النفط بعد أن رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الصيني في عامي 2024 و2025.



وقالت مصادر لرويترز إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهود بكين لإنعاش الاقتصاد الراكد.