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إقتصاد

مسؤول تركي: مشاريع الإمارات تفتح أبواب تعاون جديدة لمستثمرينا

Lebanon 24
28-12-2024 | 23:00
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قال كانات كوتلوك رئيس مجلس الأعمال التركي في دبي، إن مشاريع رؤية 2031 و2040 و2071 لدولة الإمارات العربية المتحدة تفتح أبواب تعاون جديدة للمستثمرين الأتراك.
وأوضح كوتلوك في حديث للأناضول، أن إمكانات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى اقتصاد بقيمة 35 تريليون دولار، تتيح لشركات تركية التوسع في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
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وذكر أن الإمارات تعتبر شريكا تجاريا مهما لتركيا، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 17.7 مليار دولار في 2023.
وأكد أن المعارض والأنشطة الاقتصادية التي تقيمها الإمارات مثل معرض الخليج للأغذية ومعرض "بيغ 5 غلوبال" ومعرض الصحة العربي، تبرز كمنصات مهمة للشركات التركية والمستثمرين الأتراك للوصول إلى سوق بقيمة 35 ترليون دولار.
وأضاف أن المشاركة في مثل هذه المعارض تتيح للشركات التركية إقامة علاقات تعاون جديدة وتوسع أسواقها.
ولفت أن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يقدم مساهمة إيجابية لنمو اقتصاد تركيا وزيادة صادراتها، مؤكدا ضرورة أخذ رجال الأعمال في الاعتبار ثقافة الأعمال واللوائح القانونية عند تقييمهم للفرص.
وأشار إلى فوز ائتلاف شركات تركية وصينية بمناقصة لتنفيذ مشروع "تصميم وإنشاء الخط الأزرق لمترو دبي" في دولة الإمارات، بقيمة 5.6 مليار دولار، وأكد أن ذلك يعتبر نجاحا مهما لقطاع البناء التركي.
(الاناضول)
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