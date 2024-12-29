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إقتصاد
تباين في أسواق الخليج.. هذا ما شهدته تحركات الأسهم اليوم
Lebanon 24
29-12-2024
|
10:43
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صعدت أغلب أسواق الأسهم الخليجية خلال أولى جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، مستفيدة من مكاسب أسعار النفط يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة بأكثر من واحد بالمئة مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي.
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وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.4 بالمئة بدعم مكاسب سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.7 بالمئة، وارتفاع سهم أكوا باور 1.8 بالمئة.
كما قفز سهم مجموعة بان القابضة اثنان بالمئة بعد الإعلان عن توقيع اتفاقيتين ملزمتين للاستحواذ على أصول عقارية متعددة.
وفي قطر، أنهى المؤشر التعاملات مرتفعا 0.9 بالمئة مستفيدا ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.9 بالمئة.
وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على استقرار عند 1985 نقطة.
وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على ارتفاع 1.1 بالمئة إلى 4516 نقطة.
اما المؤشر الرئيسي في الكويت فتراجع 0.1 بالمئة إلى 7861 نقطة.
خارج الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية بنسبة 1.2 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم ومنهم البنك التجاري الدولي.
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