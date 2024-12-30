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إقتصاد

وسط ضبابية الاقتصاد العالمي.. ارتفاع في اسعار الذهب

Lebanon 24
30-12-2024 | 01:23
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حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة والتعرف على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية والتي قد تشكل مسار المعدن النفيس في عام 2025.
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تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2622.93 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0040 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2637.30 دولار.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسعفون وجهاز الدفاع المدني إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة قتلت 25 شخصا على الأقل. وفي القارة الآسيوية، وافق برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بعد أقل من أسبوعين من تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله.


ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
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