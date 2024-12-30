16
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
وسط ضبابية الاقتصاد العالمي.. ارتفاع في اسعار الذهب
Lebanon 24
30-12-2024
|
01:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع تزايد الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه المتعاملون للحصول على دلائل على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة والتعرف على سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية والتي قد تشكل مسار المعدن النفيس في عام 2025.
Advertisement
تحديث الأسعار
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2622.93 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0040 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2637.30 دولار.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسعفون وجهاز الدفاع المدني إن غارات إسرائيلية على قطاع غزة قتلت 25 شخصا على الأقل. وفي القارة الآسيوية، وافق برلمان كوريا الجنوبية يوم الجمعة على عزل الرئيس المؤقت هان دوك-سو بعد أقل من أسبوعين من تعليق صلاحيات الرئيس يون سوك يول تمهيدا لعزله.
ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والتضخم ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
Lebanon 24
إطلاق نار على سيارة لبنانية في سوريا... ماذا في المعلومات الاولية؟
06:33 | 2024-12-29
29/12/2024 06:33:28
Lebanon 24
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
Lebanon 24
8 أسباب تمنع تجدّد "حرب لبنان".. ما هي؟
11:00 | 2024-12-29
29/12/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
Lebanon 24
خبر عاجل من جنوب لبنان.. هذا ما تبلّغته "اليونيفيل" من اسرائيل
06:09 | 2024-12-29
29/12/2024 06:09:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
Lebanon 24
أسماء الأسد مُنعت من العودة إلى بريطانيا.. ما السبب؟
09:22 | 2024-12-29
29/12/2024 09:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
Lebanon 24
اشترطت فيها الدخول بالملابس البيضاء... فنانة شهيرة تضع شروطًا صارمة لحفل رأس السنة
14:06 | 2024-12-29
29/12/2024 02:06:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
04:30 | 2024-12-30
الحكومة "أوقفت الانهيار".. ماذا ينتظر دولار لبنان في الـ2025؟
02:15 | 2024-12-30
خطوة مصرف لبنان جيدة.. المطلوب اكثر
00:46 | 2024-12-30
النفط يتراجع وسط تعاملات ضعيفة
15:12 | 2024-12-29
رفع الدعم عن الوقود.. هل هو ممكن في ليبيا؟
14:10 | 2024-12-29
وزير المالية الفرنسي يستهدف عجزاً يزيد قليلاً عن 5% بموازنة 2025
12:00 | 2024-12-29
أرقام لافتة.. ما جديد ملف "إعادة إعمار لبنان"؟
فيديو
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
Lebanon 24
"كانت بتدلعني": ممثل شهير يتحدث عن علاقة طليقته بزميل له.. ويكشف عن حب جمعه بفنانة تكبره سنا (فيديو)
03:12 | 2024-12-28
30/12/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
Lebanon 24
فاجأت الجمهور بتغيّر ملامح وجهها.. فنانة شهيرة تتعرّض للانتقادات وهكذا ردت عليها (فيديو)
03:41 | 2024-12-26
30/12/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
Lebanon 24
بائع عربي يتحوّل إلى تراند عالمي.. بهذه الطريقة (فيديو)
01:00 | 2024-12-25
30/12/2024 11:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24