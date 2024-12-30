مساعدات أميركية ضخمة لأوكرانيا.. هذه قيمتها

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وبحسب وكالة رويترز، أعلن بايدن عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.وقال بايدن في بيان "بتوجيهي، ستواصل الولايات المتحدة العمل الدؤوب لتقوية موقف أوكرانيا في الحرب خلال الفترة المتبقية لي في المنصب".وبموجب المبادرة، تُشترى المعدات العسكرية من قطاع الدفاع أو الشركاء بدلا من سحبها من الاحتياطي الأميركي، مما يعني أن وصولها إلى ساحة المعركة قد يستغرق شهورا أو سنوات. (سكاي نيوز)