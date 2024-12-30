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إقتصاد

مساعدات أميركية ضخمة لأوكرانيا.. هذه قيمتها

Lebanon 24
30-12-2024 | 14:00
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كشفت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن تقديم نحو ستة مليارات دولار لأوكرانيا. 

وبحسب وكالة رويترز، أعلن بايدن عن تقديم مساعدات أمنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار.
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وقال بايدن في بيان "بتوجيهي، ستواصل الولايات المتحدة العمل الدؤوب لتقوية موقف أوكرانيا في الحرب خلال الفترة المتبقية لي في المنصب".

وبموجب المبادرة، تُشترى المعدات العسكرية من قطاع الدفاع أو الشركاء بدلا من سحبها من الاحتياطي الأميركي، مما يعني أن وصولها إلى ساحة المعركة قد يستغرق شهورا أو سنوات. (سكاي نيوز) 
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