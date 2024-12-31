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إقتصاد

ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية 45% هذا العام وتوقعات باستمرار صعودها

Lebanon 24
31-12-2024 | 01:38
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سجلت أسعار الغاز ارتفاعا بـ 45% في أوروبا هذا العام، في وقت تسعى الأسر والشركات للتعافي من أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة منذ عقود.

يأتي ذلك في وقت تحمل العقود الأجلة لأسعار الغاز علاوةً إضافية في إشارةٍ إلى توقعات لارتفاع الأسعار خلال العام المقبل، خاصة في ظل مخاوف من انقطاع الغاز الروسي على أوروبا عبر أوكرانيا ، ابتداء من يوم غد الأول من يناير.
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وتشكّل كميات الغاز التي ترسلها روسيا حالياً عبر أوكرانيا كل عام أقل من 5% من إجمالي احتياجات أوروبا، وعلى الرغم من ذلك، فإن فقدان أحد الطرق الأخيرة المتبقية لخط أنابيب الغاز الروسي من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على سوق الغاز الذي يعاني ويدفع الأسعار العالمية إلى الارتفاع.
 
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