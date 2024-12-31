Advertisement

إقتصاد

مع نهاية 2024.. أسعار الذهب تسجل "مستويات قياسية"

Lebanon 24
31-12-2024 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1299736-638712526302904354.png
Doc-P-1299736-638712526302904354.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتجه الذهب نحو إنهاء عام حقق فيه مستويات قياسية مرتفعة، وذلك يوم الثلاثاء، بعد أن أسهم إقبال البنوك المركزية على الشراء، والضبابية الجيوسياسية، وتيسير السياسات النقدية في تعزيز جاذبيته كملاذ آمن، مما دفع المعدن النفيس لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
Advertisement

وبحلول الساعة 0927 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2615.00 دولار للأونصة.
 
كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2627.30 دولار.

وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010.
 
وسجل لآخر مرة مستوى قياسيا عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الاول بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام. (سكاي نيوز) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
08:50 | 2024-12-31
08:00 | 2024-12-31
07:09 | 2024-12-31
05:54 | 2024-12-31
05:08 | 2024-12-31
04:30 | 2024-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24