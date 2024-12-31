مع نهاية 2024.. أسعار الذهب تسجل "مستويات قياسية"

يتجه الذهب نحو إنهاء عام حقق فيه مستويات قياسية مرتفعة، وذلك يوم الثلاثاء، بعد أن أسهم إقبال البنوك المركزية على الشراء، والضبابية الجيوسياسية، وتيسير السياسات النقدية في تعزيز جاذبيته كملاذ آمن، مما دفع المعدن النفيس لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.

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وبحلول الساعة 0927 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2615.00 دولار للأونصة. وبحلول الساعة 0927 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2615.00 دولار للأونصة.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2627.30 دولار.



وزاد الذهب، الذي كان من أفضل الأصول أداء في 2024، بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، في أكبر قفزة سنوية منذ عام 2010.

وسجل لآخر مرة مستوى قياسيا عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الاول بعد سلسلة من الأرقام غير المسبوقة على مدار العام. (سكاي نيوز)



