السعودية توافق على اتفاقية حماية الاستثمارات في مصر

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وافق مجلس الشورى السعودي على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، من بينها مصر.وخلال جلسته العادية التي انعقدت مساء أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية. (روسيا اليوم)