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إقتصاد
النمسا: إمدادات الغاز آمنة بعد توقف نقله من روسيا عبر أوكرانيا
Lebanon 24
01-01-2025
|
14:08
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أكدت النمسا أن إمدادات الغاز للاستخدام المنزلي والصناعي آمنة، بعد أن توقف مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء بسبب انتهاء مدة العقد بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافتوجاز" الأوكرانية مطلع العام 2025.
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وقالت ليونورا جيفيسلر وزيرة الطاقة النمساوية، في بيان صحفي، إن بلادها اتخذت الاحتياطات اللازمة واستعدت بشكل جيد لهذا الوضع الذي لم يكن مفاجئا.
وأعلنت شركة تشغيل شبكات توزيع الغاز في النمسا "AGGM"، توقف وصول الغاز الروسي من سلوفاكيا إلى محطة "بومغارتن" النمساوية، مؤكدة عدم تأثر إمدادات الغاز المنزلي أو حدوث أي تغير في الأسعار نتيجة ذلك.
وأوضح ألفونس هابر عضو مجلس إدارة الهيئة المسؤولة عن صناعة الكهرباء والغاز الطبيعي "E-Control"، أنه تم تعويض كميات الغاز الناقصة بأخرى مماثلة من ألمانيا وإيطاليا.
(سكاي نيوز)
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