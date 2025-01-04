النفط يسجل مكاسب أسبوعية بفضل الطقس البارد وسياسات تحفيز صينية

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صعدت أسعار النفط في جلسة الجمعة لتختتم الأسبوع مرتفعة بدعم من الطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة فضلا عن التحفيز الاقتصادي الإضافي الذي أعلنته الصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أي 0.8% إلى 76.51 دولار للبرميل عند التسوية في أعلى مستوى منذ 14 تشرين الأول. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتا، أي 1.13%، إلى 73.96 دولار، في أعلى مستوى منذ 11 تشرين الأول.وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4% وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أيضا بنحو 5%.