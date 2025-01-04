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إقتصاد
من البنك الدولي.. باكستان تحصل على قرض بـ20 مليار دولار
Lebanon 24
04-01-2025
|
08:24
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قالت مصادر لقناة "جيو نيوز"، اليوم السبت، إن باكستان ستحصل على قرض بـ 20 مليار دولار من البنك الدولي، على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، لتحسين القطاعات الرئيسية في البلاد.
ووفقاً لمصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية، فإن القرض سيكون جزءاً من دعم البنك الدولي في إطار الشراكة الوطنية 35-2025، التي تركز على التنمية الاقتصادية المستدامة.
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ومن المتوقع أن يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على القرض في 14 كانون الثاني الجاري. وبمجرد الموافقة، من المتوقع أن يزور مارتن رايزر، نائب رئيس البنك، إسلام آباد لمناقشة برنامج القرض وتنفيذه.
وبالإضافة إلى 20 مليار دولار، سيساعد كيانان للبنك الدولي باكستان في تأمين 20 مليار دولار أخرى من القروض الخاصة. ما يرفع الحزمة المالية إلى 40 مليار دولار، ستخصص لتطوير البنية التحتية، ومشاريع المرونة المناخية، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "ذا نيوز"، أن الحكومة في محاولتها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، أطلقت خطة التحول الاقتصادي الوطني، لتحقيق أهداف اقتصادية طموحة، بينها مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الفقر إلى النصف على مدى 5 سنوات.
كما تتضمن الخطة جذب استثمارات بـ 29 مليار دولار، تحت إشراف مجلس تسهيل الاستثمار الخاص.
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