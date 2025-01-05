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إقتصاد

متجر بريطاني يُغلق أبوابه للأبد بعد 120 عاماً في السوق

Lebanon 24
05-01-2025 | 23:00
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أعلن أحد أشهر متاجر التجزئة في بريطانيا إغلاق أبوابه إلى الأبد والخروج من السوق بشكل نهائي، وذلك بعد أكثر من 120 عاماً قضاها في توفير العديد من سلع التجزئة للبريطانيين عبر العديد من الفروع المنتشرة في طول البلاد وعرضها.
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وأصدر "مورليز توتنج" بياناً على وسائل التواصل الاجتماعي، يعلن فيه أنه سيغلق أبوابه بعد أكثر من 100 عام من ظهوره لأول مرة في الشارع الرئيسي في أوائل القرن العشرين.

وقال تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن متجر "مورليز توتنج" هو "متجر لندن الأسطوري الذي يبلغ عمره 120 عاماً"، وأشارت إلى أن إعلانه أنه سيغادر السوق تسبب بموجة من الحزن في أوساط البريطانيين والمتسوقين الذين اعتادوا عليه.
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