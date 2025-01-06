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إقتصاد

للمتداولين.. إليكم توقعات أسعار "بيتكوين" لعام 2025

Lebanon 24
06-01-2025 | 08:39
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مع بداية عام 2025، أصبح سعر البيتكوين محط اهتمام المستثمرين والمحللين. بعد تجاوزه حاجز 100 ألف دولار في عام 2024، تتفاوت التوقعات بشأن قيمته المستقبلية بشكل كبير. تتراوح التوقعات بين تقديرات محافظة تتراوح بين 75 ألف دولار و250 ألف دولار، إلى التوقعات الأكثر طموحًا التي قد تصل إلى 100 مليون دولار، مدفوعة بعوامل مثل التبني المؤسسي، التغييرات التنظيمية، والاتجاهات الاقتصادية الكلية.
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من أبرز العوامل التي تساهم في هذه التوقعات هو التبني المؤسسي للبيتكوين، خصوصًا مع تزايد اهتمام صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الأميركية. يعد صندوق بلاك روك المتداول في البورصة واحدًا من المحركات الرئيسية لهذا النمو، إذ يبسط الوصول للمستثمرين ويزيد من جاذبية البيتكوين كأصل محدود. ومع ذلك، هناك تفاوتات في الوصول إلى هذه المنتجات حول العالم، حيث تواجه بعض الدول مثل المملكة المتحدة والهند قيودًا تنظيمية، ما قد يؤثر على التبني المؤسسي في هذه الأسواق.

من الناحية التنظيمية، يتوقع المحللون أن التغييرات في السياسات الأمريكية وتخفيف القيود في بعض الدول قد يكون له تأثير إيجابي على سعر البيتكوين. في المقابل، يواجه البيتكوين في بعض الدول الأخرى مثل تركيا والصين حواجز تمنع استخدامه على نطاق واسع، مما يخلق تباينًا في تأثيره على الأسواق العالمية.

محللون مثل توم لي، مؤسس شركة Fundstrat Global Advisors، يتوقعون أن يصل سعر البيتكوين إلى 250 ألف دولار في عام 2025، مستندين في توقعاتهم إلى النمو الكبير في صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين وكذلك التغيرات في السياسة الأميركية.(forbes)





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