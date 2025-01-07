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إقتصاد

97 مليار دولار لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

Lebanon 24
07-01-2025 | 05:13
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في العام الماضي، قام المستثمرون المغامرون بضخ حوالي 97 مليار دولار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي جديد، في عام شهد جولات تمويل ضخمة بمليارات الدولارات لشركات مثل xAI التابعة لإيلون ماسك، وOpenAI، وAnthropic، بحسب ما ذكر تقرير على وكالة بلومبرغ نيوز.
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وبحسب بيانات لشركة الأبحاث PitchBook ، فإن صفقات التمويل التي تركز على الذكاء الاصطناعي تمثل حصة متزايدة من إجمالي استثمارات الشركات الناشئة.

وقالت شركة الأبحاث إن ما يقرب من نصف إجمالي 209 مليار دولار التي جمعتها الشركات الناشئة في الولايات المتحدة العام الماضي ذهبت إلى شركات الذكاء الاصطناعي، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

كما ارتفع إجمالي حجم التمويل للشركات الناشئة بشكل طفيف لهذا العام، بزيادة تُقدّر بحوالي الثلث مقارنة بعام 2023. في الوقت نفسه، جمعت شركات رأس المال الاستثماري حوالي 76.1 مليار دولار لـ 508 صناديق، وهو الأصغر منذ عام 2014، وأقل مبلغ مقوم بالدولار منذ عام 2019.

تُظهر هذه الأرقام الانقسام المستمر في مجال رأس المال الاستثماري حيث وجدت الشركات الكبيرة أنه من الأسهل جمع الأموال، وكذلك بعض أكبر الشركات الناشئة وأكثرها إثارة للضجة. (سكاي نيوز)

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