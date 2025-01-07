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إقتصاد

بسبب ميزة مساعدة السائق "الذكية".. تحقيق يطال تسلا

Lebanon 24
07-01-2025 | 12:32
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تخضع شركة "تسلا" للتدقيق الفيدرالي بسبب مخاوف من أن ميزة مساعدة السائق التي تم إصدارها حديثاً قد تؤدي إلى اصطدامات، وهي أحدث خطوة من جانب الجهات التنظيمية لسلامة السيارات للتحقيق في تكنولوجيا صانعة السيارات الكهربائية.
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وفتحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) تقييماً أولياً لنحو 2.6 مليون مركبة بعد تقارير عن مشكلات مع ميزة تُعرف باسم "Actually Smart Summon".

الإدارة أفادت في وثائق نُشرت على موقعها على الإنترنت إنها تلقت شكوى واحدة تزعم أن النظام أدى إلى حادث، واستعرضت تقارير إعلامية عن ثلاثة حوادث مماثلة على الأقل.

ويسمح نظام الاستدعاء الذكي الفعلي، الذي تم طرحه في أواخر العام الماضي، للمالكين بنقل مركباتهم عن بُعد في مواقف السيارات أو مواقع أخرى باستخدام تطبيق الهاتف الذكي.

وقالت الإدارة إن بعض المركبات تحطمت بعد فشلها في اكتشاف الأعمدة أو السيارات المتوقفة أثناء التشغيل باستخدام الميزة. وأضافت أن بعض المستخدمين لديهم وقت قليل جداً لتجنب الاصطدام. (بلومبيرغ)
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