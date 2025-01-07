13
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
2
o
بشري
8
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تسوية في المغرب تعيد أموال الدولة "المنهوبة".. إليكم قيمتها
Lebanon 24
07-01-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن مكتب الصرف المغربي، الثلاثاء، استعادة أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.
جاء ذلك وفق بيان للمكتب الحكومي، عقب انتهاء عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
Advertisement
وتأتي "التسوية التلقائية" في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة". (القدس العربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
Lebanon 24
رفع الحد الأدنى للأجور.. قريباً!
02:45 | 2025-01-07
07/01/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
Lebanon 24
أثاث منزلها بـ3 مليون دولار.. اليوتيوبر "يومي" صديقة نادين نسيب نجيم تكشف مصدر ثروتها (فيديو)
01:48 | 2025-01-07
07/01/2025 01:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
Lebanon 24
"قضي الأمر".. وهاب يكشف إسم رئيس الجمهورية
12:43 | 2025-01-07
07/01/2025 12:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة ممثلة شهيرة وهكذا نعتها نقابة الممثلين (صورة)
03:43 | 2025-01-07
07/01/2025 03:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
ابنة شقيقة الممثلة دانييلا رحمة تخطف الأنظار.. تعرفوا إليها (صور)
02:32 | 2025-01-07
07/01/2025 02:32:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
00:29 | 2025-01-08
ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني بدعم تراجع المخزونات الأميركية
23:39 | 2025-01-07
دمشق أعلنت عن زيادة رواتب الموظفين.. من أين ستأتي الأموال؟
16:29 | 2025-01-07
"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على "نورديك أفييشن كابيتال" بالكامل
16:21 | 2025-01-07
أسعار النفط تنخفض
16:15 | 2025-01-07
استمرار تراجع أسعار الغاز في أوروبا
15:55 | 2025-01-07
ألمانيا تدفع نحو تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
08/01/2025 07:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
08/01/2025 07:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
08/01/2025 07:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24