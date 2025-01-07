Advertisement

إقتصاد

تسوية في المغرب تعيد أموال الدولة "المنهوبة".. إليكم قيمتها

Lebanon 24
07-01-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1302742-638718902024716859.png
Doc-P-1302742-638718902024716859.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب الصرف المغربي، الثلاثاء، استعادة أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.

جاء ذلك وفق بيان للمكتب الحكومي، عقب انتهاء عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.
Advertisement

وتأتي "التسوية التلقائية" في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة". (القدس العربي)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
00:29 | 2025-01-08
23:39 | 2025-01-07
16:29 | 2025-01-07
16:21 | 2025-01-07
16:15 | 2025-01-07
15:55 | 2025-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24