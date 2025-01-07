تسوية في المغرب تعيد أموال الدولة "المنهوبة".. إليكم قيمتها

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أعلن مكتب الصرف المغربي، الثلاثاء، استعادة أكثر من ملياري درهم (200 مليون دولار) من الأموال المهربة إلى خارج البلاد خلال عام 2024.جاء ذلك وفق بيان للمكتب الحكومي، عقب انتهاء عملية استعادة الأموال التي أطلق عليها اسم "التسوية التلقائية"، والتي دامت طيلة العام الماضي.وتأتي "التسوية التلقائية" في إطار "الحد من الاقتصاد غير المهيكل وتعزيز الشفافية المالية، من خلال السماح للمغاربة بتسوية ممتلكاتهم وحساباتهم بالخارج دون مواجهة تبعات قانونية، شريطة دفع المساهمة الإبرائية المقررة". (القدس العربي)