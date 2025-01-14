مقابل تعويض سخي.. "ميتا" تتخلى عن موظفين تابعين لها

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تخطط شركة "ميتا بلاتفورمز" لشطب حوالي 5% من موظفيها ذوي الأداء المنخفض على أن تتم إعادة ملء أدوارهم هذا العام، وفقاً لمذكرة داخلية تم إرسالها إلى الموظفين.وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ في المذكرة: "لقد قررت رفع مستوى إدارة الأداء والتخلص من ذوي الأداء المنخفض بشكل أسرع"، و"نحن عادةً نتعامل مع الأشخاص الذين لا يلبون التوقعات على مدار عام، ولكننا الآن سنقوم بإجراء تخفيضات أكثر شمولاً بناءً على الأداء خلال هذه الدورة".وتتوقع الشركة أن تصل إلى 10% من الاستنزاف "غير المؤسف" بحلول نهاية دورة الأداء الحالية، والتي تتضمن حوالي 5% من الاستنزاف غير المؤسف من عام 2024، حسبما تظهر المذكرة. وقالت الشركة: "هذا يعني أننا نهدف إلى خروج ما يقرب من 5% آخرين من موظفينا الحاليين الذين ظلوا في الشركة لفترة كافية للحصول على تقييم الأداء".وأشار زوكربيرغ إلى أن الشركة "ستوفر مكافأة نهاية خدمة سخية". (بلومبيرغ)