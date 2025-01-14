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إقتصاد

بسبب ترامب.. أسعار النحاس ترتفع

Lebanon 24
14-01-2025 | 13:12
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واصلت أسعار النحاس مكاسبها هذا العام بعد تقرير أشار إلى أن الإدارة المقبلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ستعتمد نهجاً تدريجياً في فرض الرسوم الجمركية، بدلاً من فرض رسوم كبيرة دفعة واحدة.

وذكر التقرير أن هذا النهج يهدف إلى تعزيز القوة التفاوضية وتجنب ارتفاع حاد في معدلات التضخم. ومع ذلك، لا يزال الاقتراح في مراحله الأولى ولم يُعرض بعد على ترمب.
 
هذه الأنباء ساهمت في تعزيز بعض التفاؤل بأسواق الأسهم الآسيوية وأدت إلى انخفاض قيمة الدولار، ما جعل السلع المسعرة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين الدوليين.
 
وخلال حملته الانتخابية، ألمح ترمب إلى إمكانية فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على الصادرات الصينية ورسوم تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات. التدرج في تطبيق هذه الرسوم يُعد إيجابياً نسبياً للنحاس، الذي ارتفع بنسبة 4% هذا العام بعد تراجعه في الربع الأخير بسبب قوة الدولار وفشل الجهود الصينية في تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس. (بلومبيرغ)
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