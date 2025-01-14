في 2025.. أسعار البيتكوين ستحلّق لأرقام قياسية

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قال "توم لي"، رئيس قسم الأبحاث في فندسترات جلوبال أدفايزرز إن عملة البيتكوين قد ترتفع إلى 250,000 دولار بحلول نهاية عام 2025.وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة، إلا أن "لي" حافظ على نظرة متفائلة بشأن آفاق العملة الرقمية على المدى الطويل.وفي حديثه لشبكة "سي إن بي سي"، أقر "لي" بإمكانية حدوث تصحيح قصير الأجل، ولكنه أكد على أن مثل هذا التقلب أمر معتاد بالنسبة لعملة البيتكوين.وأشار "لي" إلى أن سعر البيتكوين قد انخفض بنسبة 15% من أعلى مستوياته ولكنه قال إنه أصل متقلب وأنه "تصحيح طبيعي".وعلى الرغم من هذه التقلبات قصيرة الأجل، لا يزال "لي" واثقًا من مستقبل البيتكوين، متوقعًا أن تصل إلى ما بين 200,000 دولار و250,000 دولار بحلول نهاية عام 2025. (investing)