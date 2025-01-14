Advertisement

إقتصاد

النفط يستقر مع هبوط المخزونات الأميركية

Lebanon 24
14-01-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1306218-638725207299361903.jpg
Doc-P-1306218-638725207299361903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقرت أسعار النفط دون أي تغيير يذكر، في التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد أن هبطت الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وتوقعات باضطراب الإمدادات بسبب عقوبات على ناقلات روسية وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.
Advertisement

وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.4 بالمئة في الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.

لكن السوق وجدت الدعم اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات لمعهد البترول الأميركي إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ووسط توقعات باضطرابات في الإمدادات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منتجي نفط روس وأسطول ظل من الناقلات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2025-01-15
03:46 | 2025-01-15
02:00 | 2025-01-15
01:00 | 2025-01-15
00:27 | 2025-01-15
23:00 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24