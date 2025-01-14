النفط يستقر مع هبوط المخزونات الأميركية

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استقرت أسعار النفط دون أي تغيير يذكر، في التعاملات الآسيوية الأربعاء، بعد أن هبطت الجلسة السابقة، وذلك بدعم من تراجع مخزونات الخام الأميركية وتوقعات باضطراب الإمدادات بسبب عقوبات على ناقلات روسية وسط تكهنات بانخفاض الطلب العالمي على الوقود.وزادت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن هبطت 1.4 بالمئة في الجلسة الماضية. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو 0.15 بالمئة إلى 77.62 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعرض النفط لضغوط على مدى العامين المقبلين مع تجاوز العرض للطلب.لكن السوق وجدت الدعم اليوم الأربعاء بعدما أشارت بيانات لمعهد البترول الأميركي إلى انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ووسط توقعات باضطرابات في الإمدادات بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على منتجي نفط روس وأسطول ظل من الناقلات.