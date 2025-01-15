Advertisement

إقتصاد

عجز الموازنة الأميركية يسجل مستوى قياسياً

Lebanon 24
15-01-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1306234-638725233484277633.jpg
Doc-P-1306234-638725233484277633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بلغ العجز العام الأميركي "مستوى قياسيا" جديدا بين أيلول وكانون الأول، حسبما أفادت وزارة الخزانة، بعد تراجع الإيرادات وزيادة الانفاق، لا سيما بسبب الكوارث المتكررة نتيجة الأعاصير.

وخلال هذه الفترة بلغ العجز 711 مليار دولار، بزيادة 39% على أساس سنوي.
Advertisement

وفي الولايات المتحدة، يعتبر الربع الأخير من عام 2024 الأول من السنة المالية 2025 التي تنتهي في 30 ايلول 2025.
وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين إن هذا المستوى من العجز يمثل "رقما قياسيا للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية".

وزاد العجز بسبب الإنفاق "القياسي" أيضا: نحو 1800 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي موازاة ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.

ومن بين بنود الإنفاق التي زادت أكثر من غيرها تلك المتعلقة برواتب التقاعد وصحة أصحاب الدخل المنخفض والمسنين (برامج الرعاية الطبية والمساعدات الطبية) فضلا عن الدفاع بسبب "زيادة النشاط وعمليات الصيانة" وفقا لمسؤول وزارة الخزانة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:00 | 2025-01-15
03:46 | 2025-01-15
02:00 | 2025-01-15
00:27 | 2025-01-15
23:50 | 2025-01-14
23:00 | 2025-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24