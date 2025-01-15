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إقتصاد
عجز الموازنة الأميركية يسجل مستوى قياسياً
Lebanon 24
15-01-2025
|
01:00
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بلغ العجز العام الأميركي "مستوى قياسيا" جديدا بين أيلول وكانون الأول، حسبما أفادت وزارة الخزانة، بعد تراجع الإيرادات وزيادة الانفاق، لا سيما بسبب الكوارث المتكررة نتيجة الأعاصير.
وخلال هذه الفترة بلغ العجز 711 مليار دولار، بزيادة 39% على أساس سنوي.
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وفي الولايات المتحدة، يعتبر الربع الأخير من عام 2024 الأول من السنة المالية 2025 التي تنتهي في 30 ايلول 2025.
وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين إن هذا المستوى من العجز يمثل "رقما قياسيا للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية".
وزاد العجز بسبب الإنفاق "القياسي" أيضا: نحو 1800 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي موازاة ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.
ومن بين بنود الإنفاق التي زادت أكثر من غيرها تلك المتعلقة برواتب التقاعد وصحة أصحاب الدخل المنخفض والمسنين (برامج الرعاية الطبية والمساعدات الطبية) فضلا عن الدفاع بسبب "زيادة النشاط وعمليات الصيانة" وفقا لمسؤول وزارة الخزانة.
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