مجددا.. سعر البيتكوين يرتفع وهذا ما سجّله

سجلت "بيتكوين" أكبر مكاسبها في العام الجديد، بعدما أحيت أرقام التضخم الأميركية المطمئنة الرهانات على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما دعم الأسواق العالمية.



وتم تداول العملة المشفرة عند 100420 دولاراً، بعد ارتفاع بنسبة تزيد عن 3% في الجلسة السابقة لصدور أرقام مكتب إحصاءات العمل. سجلت رموز مثل "إيثريوم" و"إكس آر بي" ارتفاعات أكثر حدة. (بلومبيرغ)

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