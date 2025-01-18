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إقتصاد
أسوأ موسم منذ 2013.. متاجر بريطانيا تواجه أزمة غير مسبوقة
Lebanon 24
18-01-2025
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سجّلت متاجر المواد الغذائية ومحلات "السوبر ماركت" في بريطانيا أسوأ موسم عيد ميلاد ورأس سنة منذ 11 عاماً، في مؤشر جديد على تراجع أداء الاقتصاد البريطاني.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني انخفاضاً مفاجئاً في مبيعات التجزئة خلال كانون الاول بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما عكس ضعف أداء "الربع الذهبي" الحاسم للقطاع.
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وقال تقرير نشرته جريدة "الغارديان"، إن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.4%.
وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض في مبيعات كانون الاول كان بسبب هبوط أداء متاجر المواد الغذائية، وخاصة محلات السوبر ماركت الكبرى، حيث انخفضت أحجام مبيعاتهم بنسبة 1.9% على أساس شهري إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد من الزمان.
كما انخفضت أحجام المبيعات في المتاجر المتخصصة، مثل الجزارين والمخابز، ومتاجر الكحول والتبغ، بما في ذلك متاجر التدخين الإلكتروني.
وقد تم تعويض هذا جزئياً من خلال ارتفاع قوي بنسبة 4.4% في مبيعات متاجر المنسوجات والملابس والأحذية، وهو أكبر ارتفاع شهري في قطاع التجزئة، في حين شهدت المتاجر الكبرى أيضاً زيادة في المبيعات بنسبة 1.2% على أساس شهري. (العربية)
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