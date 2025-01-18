نيجيريا تنضم إلى مجموعة "بريكس" كدولة شريكة

أعلنت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم السبت، أن نيجيريا أصبحت الدولة التاسعة، التي تنضم إلى مجموعة "بريكس"، كدولة شريكة.

وجاء في بيان الوزارة البرازيلية: "في إطار رئاسة البرازيل المؤقتة لمجموعة بريكس، تعلن الحكومة البرازيلية، في 17 كانون الثاني الجاري القبول الرسمي لنيجيريا كدولة شريكة في المجموعة. وترحب الحكومة البرازيلية بقرار الحكومة النيجيرية".

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وبهذا الإعلان تصبح نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة لمجموعة "بريكس"، لتنضم إلى بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان، وفقًا لما جاء في البيان. (سبوتنيك)