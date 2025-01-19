هل يستمر الزخم على أسهم القطاع المالي في وول ستريت؟

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ارتفعت الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة الماضية، في ختام أسبوع قوي وسط تفاؤل بشأن متانة الاقتصاد ومسار أسعار الفائدة مع استعداد المستثمرين لسلسلة من التغييرات السياسية في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب المقبلة.وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي أكبر مكاسب أسبوعية مئوية منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وسجل مؤشر ناسداك أفضل أداء له منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، لكن البداية القوية لموسم أرباح الشركات مع نتائج العديد من البنوك الكبرى ساعدت أيضا في دعم الأسهم هذا الأسبوع، مع ارتفاع مؤشر البنوك بنحو 7% خلال الأسبوع.توقع جاد حريري، استراتيجي الأسواق المالية في First Financial Markets، استمرار الزخم على أسهم القطاع المالي في وول ستريت خلال الأشهر المقبلة.