22 مليار دولار استثمارات جديدة لمصارف الإمارات

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أظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.8 بالمئة بواقع 81.1 مليار درهم أيّ 22.1 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام 2024 لتصل في نهاية تشرين الاول إلى 716.2 مليار درهم أيّ حوالي 195 مليار دولار.وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تشرين الاول من العام الماضي بواقع 307.2 مليار درهم في سندات الدين، و19 مليار درهم في الأسهم، و335.3 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.6 مليار درهم في استثمارات أخرى.وبحسب المؤشرات المصرفية لكافة البنوك والصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء، ضخت البنوك العاملة في الإمارات نحو 183.5 مليار درهم كقروض جديدة لمختلف القطاعات، إذ وصل مجموع الائتمان إلى 2.174 تريليون درهم نهاية تشرين الاول من العام 2024، مقارنة بنحو 1.991 تريليون درهم نهاية العام 2023.وتخطى الائتمان المحلي 1.87 تريليون درهم نهاية تشرين الاول مقارنة بـ1.737 تريليون نهاية 2023، بزيادة بلغت 133.1 مليار درهم. (سكاي نيوز)