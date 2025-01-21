"نتفليكس" تسجل أكبر زيادة بعدد المشتركين في تاريخها

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اختتمت شركة "نتفليكس" عام 2024 بأكبر زيادة ربع سنوية في عدد المشتركين في تاريخها، مستفيدة من أولى أحداثها الرياضية المباشرة الكبرى، وعودة مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game).وأضافت الشركة 18.9 مليون مشترك في الربع الرابع، وفقاً لرسالة المساهمين يوم الثلاثاء. كان هذا أكثر من ضعف ما توقعه وول ستريت، وأوصل عدد المشتركين العالميين في المنصة إلى أكثر من 300 مليون شخص، حيث كان أفضل رقم سابق للشركة هو 15 مليوناً في الربع الأول من عام 2020، وهي أرقام مدفوعة ببداية جائحة فيروس كورونا. (بلومبيرغ)