ارتفاع أسهم أسواق آسيا

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن كشفت إفادة صحفية صباحية من المسؤولين الصينيين أن الحكومة لا تزال عازمة على تعزيز أسعار الأسهم.



وبدأت المؤشرات في هونغ كونغ والبر الرئيسي الصيني الجلسة بارتفاع، مما عزز المعنويات في السوق بعد افتتاحات فاترة في أماكن أخرى.

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وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1.6%، بينما زاد مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة تقارب 1%. كما صعد مؤشر "إم إس سي آي" (MSCI) لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2%.



جاءت المكاسب بعد إحاطة من هيئة الأوراق المالية الصينية، التي كررت، إلى حد كبير، الجهود السابقة لتعزيز أسعار الأسهم لكنها قدمت تفاصيل إضافية.

شملت تلك التفاصيل متطلبات حول مقدار الأموال التي يتعين على شركات التأمين الصينية استثمارها في سوق الأسهم، وهو إجراء سيزيد الطلب على الأسهم. (بلومبيرغ)