بدعم من عمالقة التكنولوجيا.. مؤشرات وول ستريت تحلّق

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مدفوعةً بالتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ومجموعة من الأرباح القوية الخاصة بكبرى الشركات، ما دفع مؤشرات الأسهم إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وواصلت الأسهم تقدمها هذا العام، حيث تجاوز مؤشر "إس آند بي 500" لفترة وجيزة حاجز 6100 نقطة.
وقفزت أسهم شركة "نتفليكس" بنحو 10% بفضل أكبر زيادة في عدد المشتركين في تاريخها.
وقادت شركة "إنفيديا" المكاسب بين الشركات الكبرى، بينما ارتفعت أسهم "أوراكل" بأكثر من 6.5% بفضل مشروع مشترك بقيمة 100 مليار دولار مع شركات "سوفت بنك"، و"أوراكل" و"أوبن إيه آي"، وهو مشروع تم الكشف عنه بمشاركة الرئيس دونالد ترمب، مما يعزز الآفاق المتزايدة للذكاء الاصطناعي الذي يقود السوق الصاعدة.
وقال ستيف سوسنيك من شركة "إنتر أكتيف بروكرز" (Interactive Brokers): "إن الوعد بوجود مصدر تمويل ضخم لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، سواء تم تمويله بالكامل أم لا، كافٍ لإثارة حماس المستثمرين مرة أخرى تجاه تلك التقنية وكل ما يرتبط به تقريباً". (بلومبيرغ)