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إقتصاد

"المركزي" الصيني يتخذ إجراء للحفاظ على السيولة قبيل عطلة عيد الربيع

Lebanon 24
27-01-2025 | 01:25
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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين، 298 مليار يوان (حوالي 41.56 مليار دولار أميركي) بالنظام المصرفي عبر عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما وبسعر فائدة 1.65%.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول قبيل حلول عطلة عيد الربيع المرتقبة.
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وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل، وفق وكالة "شينخوا".
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