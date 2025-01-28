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إقتصاد

النفط قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تفاقم مخاوف الطلب

Lebanon 24
28-01-2025 | 00:00
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استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، بعد أن أسفرت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، إلى جانب توقعات بارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى، عن تراجع في توقعات الطلب على الخام.
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وبحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 77.20 دولارًا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 73.27 دولارًا.

وكان خام برنت قد سجل، أمس الاثنين، أدنى مستوياته عند التسوية منذ التاسع من كانون الثاني، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الثاني، وفق وكالة "رويترز".
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