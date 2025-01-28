تركيا تخطط لرفع الضرائب على الودائع بالليرة

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تخطط تركيا لزيادة الضرائب على الودائع بالليرة وصناديق الأسواق المالية في الأيام المقبلة، في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي قدر بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.ولا يزال حجم الزيادة قيد الدراسة، وفقاً لأشخاص مطلعين مباشرةً على الأمر، رفضوا الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المناقشات. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الزيادة في معدل ضريبة الاقتطاع ستشمل جميع الودائع، التي تتراوح حالياً بين 5% و10%. (بلومبيرغ)