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إقتصاد

السعودية تحقق نموًا اقتصاديًا 1.3% في 2024

Lebanon 24
30-01-2025 | 23:00
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أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1.3% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.3% والأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، بينما انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 4.5%. 
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وفي الربع الرابع من عام 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الربع من العام 2023، وهو أعلى معدل نمو خلال العامين الماضيين، بفضل نمو جميع القطاعات الرئيسية. كما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 4.6%، والأنشطة النفطية 3.4%، والأنشطة غير الحكومية 2.2%.

أما على أساس ربعي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.3% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، نتيجة لارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.3%، رغم انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.5%.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي في آذار 2025. وبحسب المدير الإقليمي للبنك الدولي، صفاء الطيب الكوقلي، فإن السعودية حققت تقدماً كبيراً في القطاع غير النفطي، مما دعم النمو الاقتصادي وعوض تباطؤ القطاع النفطي. (العربية)
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