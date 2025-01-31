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إقتصاد

مصر تعلن عن فرص عمل لمواطنيها في الإمارات

Lebanon 24
31-01-2025 | 16:00
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أعلن وزير العمل المصري محمد جبران عن توفير 1000 فرصة عمل جديدة للمصريين في الإمارات تشمل 11 تخصصا، مقدمة من شركة "هايتك للمقاولات العامة".
وأضاف "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، أن فرص العمل في الإمارات متاحة برواتب شهرية تتراوح بين 1200 إلى 1800 درهم إماراتي وفقًا لطبيعة كل تخصص.
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وأكد الوزير أن فرص العمل في الإمارات تأتي ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري في مختلف المجالات، بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لافتًا إلى أن هذه الفرص تم تلقيها من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز، وبتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، مشددًا على سرعة التقديم لمن تنطبق عليهم الشروط.
من جانبها، كشفت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن تخصصات فرص العمل في الإمارات، تشمل:

100 مساعد بناء.

100 نجار مسلح.

100 حداد مسلح.

100 لحام.

300 مركب هياكل.

200 بناء عام.

50 مشغل ماكينات.

20 كهربائي صناعي.

10 عامل مضخات.

10 ميكانيكي صناعي.

10 ميكانيكي ديزل.

وأوضحت مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التقديم على فرص العمل في الإمارات متاح إلكترونيًا عبر موقع الوزارة من هنا، وذلك خلال الفترة من 31 كانون الثاني وحتى 8 شباط 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين الذين سيتم قبولهم في وظائف الإمارات سيحصلون على السكن، والمواصلات، ومصروفات الاستقدام، مما يضمن لهم ظروف عمل مناسبة وفرصًا جيدة للاستقرار الوظيفي بالخارج. (روسيا اليوم)
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