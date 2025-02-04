الدولار يرتفع مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين

Advertisement

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، مما أثار ردا ثأريا سريعا من بكين ودفع إلى عمليات بيع في اليوان الصيني والدولار الأسترالي.وتراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي على الرغم من تعليق واشنطن خطوة فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق. كما انخفض اليورو، إذ وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أيضا هدفا متوقعا للرسوم الجمركية الأميركية.وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (05:01 بتوقيت غرينتش).