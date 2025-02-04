Advertisement

إقتصاد

الدولار يرتفع مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين

Lebanon 24
04-02-2025 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1315541-638742607988591185.jpeg
Doc-P-1315541-638742607988591185.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء مع بدء سريان الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية، مما أثار ردا ثأريا سريعا من بكين ودفع إلى عمليات بيع في اليوان الصيني والدولار الأسترالي.

وتراجع الدولار الكندي والبيزو المكسيكي على الرغم من تعليق واشنطن خطوة فرض رسوم جمركية على البلدين في وقت سابق. كما انخفض اليورو، إذ وجد الاتحاد الأوروبي نفسه أيضا هدفا متوقعا للرسوم الجمركية الأميركية.
Advertisement

وبدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية اعتبارا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء (05:01 بتوقيت غرينتش).
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:55 | 2025-02-04
01:15 | 2025-02-04
00:39 | 2025-02-04
23:00 | 2025-02-03
16:00 | 2025-02-03
14:00 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24